Красногорск, 12 апреля, 2017, 15:04 — ИА Регнум.



Security Батон

В магазинах Московской области могут понизиться цены на батон «Нарезной» до 22−24 рублей. Это может произойти в связи со снижением на 30% отпускных цен на эту продукцию одним из крупнейших производителей центра России. Об этом заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, сообщается на сайте облправительства.

С этой недели в основных сетях входная цена на батон «Нарезной» в нарезку 16 рублей, до этого была цена 23 рубля. Это сделано для всех сетей и для всех розничных магазинов. В области насчитывается порядка 15 тысяч только сетевых магазинов.

Данную инициативу поддержал и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, координатор проекта «Российское село» Владимир Плотников, отметив, что понижение цены на хлеб говорит о подъеме в сфере сельского хозяйства.

«Планируется распространить эту инициативу и на другие компоненты рынка, продукты питания как важный фактор развития в целом страны», — добавил Плотников.

Как сообщает ИА REGNUM, в России в зависимости от города цены на хлеб существенно разнятся. Более дешевый хлеб можно купить в магазинах ритейлинговых сетей — батон хлеба там стоит от 15 до 40 рублей в зависимости от города. В розничных российских магазинах хлеб стоит дороже — в них цена колеблется от 30 до 70 рублей.

Средняя цена батона хлеба в Москве и Московской области составляет 48 рублей.