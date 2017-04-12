Ереван, 12 апреля, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Пока представители партий и блоков, которые будут представлены в Национальном Собрании Армении VI созыва, готовятся получить свои мандаты и ждут первого заседания новоизбранного парламента, которое должно было состоятся 27 апреля, но будет отложено, если блок «Конгресс — НПА» обратится в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования, международные и местные наблюдатели продолжают подводить итоги парламентских выборов, состоявшихся 2 апреля.

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Основное беспокойство европейцев вызвал подкуп избирателей. Руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский даже придумал новый термин для этого явление — «политическая коррупция». По его словам, купля-продажа голосов избирателей плохо отражается на имидже Армении, а существующая в стране «политическая коррупция» беспокоит Евросоюз.

«Я обеспокоен, и это серьезное беспокойство в том смысле, что касается избирательной взятки, того, что я называю избирательной коррупцией, потому что это больше, чем покупка голосов. Да, я хотел бы сослаться на заявление международной наблюдательской миссии, в котором говорится об этом плохом явлении, которое бросает тень на выборы. Я пытаюсь быть объективным и справедливым, мы в нашем понимании относительно выборов делаем очень серьезный акцент на этом негативном явлении, начиная именно с купли-продажи голосов. Это плохо для имиджа Армении, это плохо для демократических процессов в Армении, и мы очень открыто говорим об этом», — цитирует посла ЕС azatutyun.am.

Однако, по его словам, Евросоюз удовлетворен использованием средств (на внедрение технических новшеств избирательного процесса Армения получила от ЕС 7 млн евро — ИА REGNUM ), выделенных на установку видеокамер и устройств идентификации отпечатков пальцев. Посол, в то же время, не стал скрывать, что эта программа содержала в себе риски.

«Эта программа содержала очень большой риск. Она прежде никогда не реализовывалась за такой короткий период времени, но сработала в Армении», — сказал Свитальский.

Он затронул также ряд других избирательных нарушений, происходивших прежде, по поводу которых на этот раз жалоб они не слышали. «Негативные явления, которые были в прошлом, полностью исключены, я не слышу жалоб, например, о многократном голосовании на основе «карусели» или о вбросах бюллетеней», — сказал посол ЕС.

Европейский дипломат также отметил, что сейчас избирательный процесс находится «на важном этапе», партии и наблюдатели подали жалобы, и сейчас они следят за этим процессом. В любом случае, окончательное заключение будет представлено в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ, которое будет опубликовано в июне.

В свою очередь депутат Европейского парламента, глава наблюдательской миссии Европарламента в Армении Хейди Хаутала, говоря о нарушениях, которые имели место в ходе парламентских выборов в Армении, обратила внимание на давление на избирателей со стороны представителей политических партий.

«К сожалению, должна отметить, что наши наблюдения в день выборов не всегда были положительными. Мы заметили представителей партий, которые вмешивались в избирательный процесс, начиная с открытия избирательных участков и заканчивая подсчетом голосов. Мы увидели, что их присутствие оказало влияние на избирателей, и даже если мы лично не видели сделок, наши местные коллеги объяснили нам, как действует система избирательных взяток», — сказала Хаутала.

По словам депутата Европарламента, самым печальным наблюдением стало голосование больных в психиатрической лечебнице.

«Мы ясно видели, что врачи и члены избирательной комиссии сделали все, чтобы пациенты проголосовали в пользу одной партии и одного территориального кандидата, даже если избиратели хотели проголосовать за другого кандидата», — сказала глава наблюдательской миссии Европарламента.

При этом, по мнению депутата, для создания доверия избирателей Армении к избирательному процессу очень важны содействие Евросоюза и роль гражданского общества.

«Соглашение между Арменией и ЕС, которое недавно было согласовано и парафировано и которое должен одобрить Европарламент, может дать возможность решить эти проблемы», — сказала Хейди Хаутала.

Ранее наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, представляя предварительный доклад по парламентским выборам в Армении, заявили, что парламентские выборы были хорошо организованы, в целом основные свободы соблюдались.

В то же время, по словам главы делегации Европарламента, на выборы наложили отпечаток достоверные сообщения о подкупе и давлении на избирателей.

Что касается местных наблюдателей, то инициатива «Гражданин наблюдатель», чьи 3112 наблюдателя осуществляли наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении на 1521 избирательных участках (из 2009 имеющихся), через день после голосования, 3 апреля, выступила с заявлением, в котором, ссылаясь на «зарегистрированные факты многочисленных нарушений», констатировала, что общественное доверие к выборам не было восстановлено, несмотря на все ожидания. Инициатива, которая получила для своей деятельности около 400 тысяч евро от ЕС, также выразила серьезную обеспокоенность и сомнение в том, что выборы отражают свободное волеизъявление граждан.

Согласно окончательным результатам, которые огласила ЦИК Армении 9 апреля, в парламенте Армении VI созыва будут представлены две партии и два блока. Правящая Республиканская партия Армении получила 58 мандатов из 105, блок «Царукян» — 31 мандат, блок «Елк» (Выход) — 9 мандатов и партия Дашнакцутюн 7 мандатов. В выборах участвовало 9 политических сил.

ЦИК также отклонил требование блока «Конгресс-НПА» об аннулировании результатов парламентских выборов 2 апреля из-за допущенных нарушений.

Представляя решение, глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что нарушений, повлиявших на результаты выборов, не было.

Результаты выборов оппозиционный блок с помощью инициативы «Гражданин наблюдатель» намерен опротестовать в Конституционном суде. Крайний срок обращения 14 апреля.

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