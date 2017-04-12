Кострома, 12 апреля, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Костромской области за выходные 8 и 9 апреля выявили 27 нетрезвых водителей, сообщает портал СМИ44 со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Pexels.com Алкоголь за рулём

Массовые проверки на дорогах инспекторы проводили в выходные дни. Такой способ, как считают в ГИБДД, особенно эффективен для выявления и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения — именно в дни отдыха костромичи чаще всего садятся за руль в состоянии опьянения.

Всего с начала 2017 года в Костроме к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде (в том числе и повторное нарушение) и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования к ответственности привлекли 197 человек.

Из-за нетрезвых водителей произошло 13 аварий, унесших жизнь двух человек. Еще 17 человек получили в них травмы.

При этом водителей, которые садятся за руль пьяными, очевидно, не пугает ни штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет, ни уголовная ответственность при повторном нарушении.