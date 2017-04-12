Тольятти, Самарская область, 12 апреля, 2017, 14:57 — ИА Регнум.



Савин Игорь Игоревич Chevrolet Niva

С 17 апреля ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» начнет производство обновленных Chevrolet Niva, автомобили будут оснащены новыми комфортабельными опциями, сообщила пресс-служба компании.

В комплектации L, LC, GL, GLC, LE, LE+ будут добавлены функции автоматического включения ближнего света (свет будет включаться автоматически после начала движения), на панель будет установлена USB-разъем для питания различных мобильных устройств, также будет изменена приборная панель, появится возможность регулировки её подсветки.

В комплектациях с кондиционером появится опция охлаждаемого перчаточного ящика, в котором можно будет поместить до 1,5 л. напитков.

Комплектации GLC и LE+ получат многофункциональный подлокотник, который можно будет превратить в подставку для задних пассажиров, куда они смогут поставить емкости с напитками. На машинах будет установлена камера заднего вида, изображение с которой будет выводиться на зеркало заднего вида, установленное в салоне. Кроме этого автомобили получат тонированные стекла задних дверей (боковых и задней), а также возможность регулировке по высоте водительского сиденья.

В комплектациях LE, LE+ будет установлен сапун редуктора заднего моста, это позволит избежать возможного попадания воды в картер редуктора при преодолении водных препятствий.

Компания сообщает, что внедрение подобных опций позволит владельцам новых автомобилей Chevrolet Niva чувствовать себя более комфортно.

Цена на базовую комплектацию будет начинаться с 588 тыс. рублей, топовая версия LE+ обойдется покупателям более чем в 730 тыс. рублей. Таким образом автомобиль подорожал на сумму от 3 тыс. рублей до 20,5 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Как ранее сообщало аналитическое агентство «Автостат», за первый квартал 2017 года было продано 6605 экземпляров Chevrolet Niva, это на 2% больше, чем за первый квартал 2016 года.