Красногорск, 12 апреля, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В Московской области за четыре года количество проблемных объектов удалось сократить в шесть раз. Так, по итогам 2016 года, в Подмосковье насчитывалось 18 проблемных объектов, по которым нарушены права 2934 граждан, сообщается на сайте облправительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Некоторое время Московская область лидировала в антирейтинге регионов по количеству проблемных долгостроев и обманутых дольщиков. Число недостроенных объектов достигло своего пика в регионе в 2012 году — тогда в области было 108 проблемных объектов и более 18 тысяч обманутых дольщиков, и строящегося жилья было в Московской области в разы больше, чем в других регионах.

Сейчас стоит проблема с компанией СУ-155, которая проходит процедуру банкротства, — она оставила в Московской области недостроенными не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры.

С 2015 года по сегодняшний день в Московской области удалось достроить 31 объект компании СУ-155, в которых продано соинвесторам строительства 7543 квартиры. В 2017 году планируется достроить 14 объектов. Финансирование и завершение строительства осуществляется за счет средств банка «Российский капитал» и ЗАО «Стройпромавтоматика».

Кроме того, Минстрой Подмосковья ведет реестр проблемных застройщиков. На конец марта 2017 года в этот реестр включены 118 компаний.

Власти Подмосковья принимают возможные меры для обеспечения жильем всех пострадавших дольщиков, а также для предотвращения повторения ситуации 2012 года в будущем. Одна из этих мер — введение системы мониторинга строительства домов, которую планируют запустить в 2017 году. Благодаря этой системе и контролирующие органы, и покупатели недвижимости смогут наблюдать за процессом строительства в режиме онлайн.

Кроме того, не менее важное направление деятельности власти — предупреждение появления новых проблемных объектов. В результате превентивных мер вопросы порядка 90% объектов решаются до признания их проблемными. Объект сразу попадает под контроль областного Минстроя, если по нему поступает большое количество обращений дольщиков и нарушаются сроки передачи квартир.

По словам главы областного Минстроя Сергея Пахомова, завершить строительство проблемных объектов удается за счет средств инвесторов, бюджетные деньги на это не тратятся.

До конца 2018 года в регионе планируют решить проблему пострадавших граждан по всем имеющимся в настоящее время на территории Подмосковья проблемным объектам, при условии, что новые проблемные объекты не возникнут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года в Подмосковье насчитывался 121 объект-долгострой, включая проблемные дома, объекты на контроле и долгострои СУ-155.

Напомним, ранее в отношении АО ГК «СУ-155» была введена процедура наблюдения, применяемая по делу о банкротстве. Финансирование и завершение строительства объектов обеспечивает банк «Российский капитал».

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