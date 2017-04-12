Париж, 12 апреля, 2017, 14:44 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Оланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил 12 апреля, что Париж «уверен» в том, что за химической атакой в сирийской провинции Идлиб стоял глава страны Башар Асад, сообщает le Point.

«Мы имеем в этом конкретном случае уверенность в применении химического оружия, осуществленного с самолета, который взлетел с базы ВВС «Шайрат»», — заявил глава Елисейского дворца. «По нашей информации, оно [химическое оружие] использовалось неслучайно и не по ошибке, а исключительно для создания формы террора».

"Удары имели тактическую направленность, они имели своей целью создать видимость силы на земле, вызвать потери, в том числе среди детей, поскольку нельзя провести различий между комбатантами и мирным населением. У США больше нет сомнений», — добавил он.

Глава Франции также назвал произошедшее «военным преступлением», а также возложил ответственность на «режим» Башара Асада.

Напомним, химическая атака, якобы осуществленная официальным Дамаском 4 апреля в провинции Идлиб, стала поводом для нанесения 7 апреля ракетного удара по базе ВВС Сирии «Шайрат», расположенной в провинции Хомс. Осуществленную без мандата ООН и одобрения Конгресса США операцию поддержал целый ряд стран Запада, Турция и другие. Тем не менее на данный момент никаких доказательств причастности официального Дамаска к химической атаке или наличия у сирийского правительства этого оружия массового поражения представлено не было.