Грозный, 12 апреля, 2017, 14:37 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рамазан Кадыров

Глава Чечни Рамазан Кадыров, находящийся в настоящее время в поездке в Объединенных Арабских Эмиратах, совершил ряд встреч с высокопоставленными лицами этой страны. На них, по словам чеченского лидера, были обсуждены вопросы, представляющие интерес для взаимоотношений между Россией и ОАЭ в целом и между ОАЭ и Чечней в частности.

Уже достигнуты ряд договоренностей, в том числе с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном, который подтвердил свои намерения оказывать всестороннюю помощь и поддержку в развитии экономики, социальной сферы, малого и среднего бизнеса в Чечне. Для этого в республике начинает действовать филиал Фонда имени шейха Халифа бен Заида Аль Нахайана, сообщили ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Среди прочих мероприятий, в которых принял участие Рамзан Кадыров, стали торжества по случаю свадьбы сына президента инвестиционной компании «ЭМААР» Мухаммеда Аль Аббари — шейха Рашида. Кадыров прибыл на свадьбу вместе с наследным принцем Абу-Даби, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Он также отметил, что на торжествах присутствовали представители политической и деловой элиты стран Персидского залива.

Среди гостей мероприятия были наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактума и принц Королевства Бахрейн шейх Насер бен Хамада. По словам Рамзана Кадырова, во время беседы были затронуты важные для сторон вопросы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Рамзан Кадыров посещал рабочими визитами Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Оба визита носили практический характер. На встречах с высшим руководством этих стран были обсуждены вопросы активизации отношений в сфере экономики, образования, борьбы с терроризмом.