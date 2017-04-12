Краснодар, 12 апреля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Коллективу департамента промышленной политики Краснодарского края представлен новый-старый руководитель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, распоряжение о назначении на должность главы ведомства Ивана Куликова, ранее исполнявшего обязанности начальника департамента, сегодня, 12 апреля, подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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Иван Куликов после окончания вуза с 2002 года работал на руководящих должностях на предприятиях города Иркутска. С 2008 года по 2011 год трудился в Министерстве экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.

В апреле 2011 года был назначен первым заместителем руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Кубани. Позже занимал руководящие должности в министерстве стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, в министерстве экономики региона.

С января 2016 года исполнял обязанности руководителя департамента промышленной политики региона, а до этого с декабря 2015 года являлся заместителем министра промышленности и энергетики Кубани.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2017 года новый руководитель был назначен и в департаменте строительства Кубани. Ведомство возглавит Вадим Сергеев, до этогоработавший руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.