Ханты-Мансийск, 12 апреля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В ХМАО полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на сумму более 59 миллионов рублей. Преступление произошло в югорском поселке Кондинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД РФ.

H.-J. Sydow Вырубленный лес

В круг подозреваемых попали местные жители 55 и 63 лет. Злоумышленники, не имея разрешительных документов, произвели незаконную вырубку леса общим объемом более девяти тысяч кубических метров. Противоправными действиями подозреваемых лесному фонду причинен ущерб более 59 млн рублей.

СО ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемых взято обязательство о явке.

Напомним, земли лесного фонда в Югре занимают 49,4 млн. га, запас древесины достигает 3180,9 млн куб. м, основными потребителями древесины являются предприятия лесопромышленного и нефтегазового комплексов. Часть продукции вывозится за пределы автономного округа, более 180 тыс. кубометров югорской древесины вывозится за пределы России.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что незаконные вырубки леса на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году сократились до 63% по сравнению с показателями 2015 года.

По слова главы региона, была проведена большая работа по профилактике браконьерства, в регионе создана экологическая армия численностью более 200 тысяч человек, которые проводили субботники, лесные десанты, сбор вторичного сырья, а также стали контролерами структур и ведомств, которые занимаются охраной окружающей среды.