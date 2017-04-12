Киев, 12 апреля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Украине нужно отгородиться от Донбасса стеной и сосредоточиться на работе в оставшейся части страны. Об этом сообщил бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Oula Lehtinen Стена

«Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую) и временно отгородится от «оккупированной части» Донбасса, сконцентрировавшись на остальной Украине», — пишет экс-президент Грузии.

При этом Саакашвили добавил, что Украина обязательно вернет Донбасс после того, как «победит коррупцию и начнет быстрое развитие».

«Но чтобы их вернуть быстрее, изменения в первую очередь должны произойти в Киеве», — написал бывший губернатор Одесской области Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на территории Украины вспыхнула гражданская война. Конфликт произошел после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти объявили режим «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской областях и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

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