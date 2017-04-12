Москва, 12 апреля, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В последнее время возросли неплатежи со стороны муниципальных образований и субъектов РФ за топливно-энергетические ресурсы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 12 апреля министр энергетики России Александр Новак на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за энергию

«Дисциплина платежная зависит не только от предпринимателей или населения, но в последнее время мы сталкиваемся, что не все бюджеты расплачиваются в полном объеме за поставленные топливно-энергетические ресурсы», — заявил Новак, добавив, что речь идёт как о муниципальных образованиях, так и о субъектах РФ.

По итогам 2016 года процент оплаты на оптовом рынке электроэнергии составил 99,5%, а на розничном — 99%, констатировал он. «Казалось бы, что цифры маленькие, но когда речь идет о большом объеме энергоресурсов — а общий объём выручки в электроэнергетическом комплексе составляет порядка 2,5 трлн рублей, — то это (существенно)», — подчеркнул министр.

Для решения этой проблемы Минэнерго работает с коллегами из субъектов РФ и министрами энергетики, указал Новак.

«В нормативном плане — на оптовом рынке принято решение о возможности лишения статуса гарантирующего поставщика в случае неоплаты задолженности свыше двух месяцев. Кроме того, введен механизм финансовой гарантии по поставкам энергоресурсов», — заявил министр.

«Была проблема неотключаемых потребителей, а они действительно часто не платят за поставленные энергоресурсы. Это мы решили. Сейчас субъекты РФ утверждают план, перечень таких потребителей и обеспечивают гарантии расчетов за поставленные энергоресурсы», — добавил он.