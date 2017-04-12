Тверь, 12 апреля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Школьники из районов Верхневолжья, посещающие Тверской Императорский дворец в рамках проекта «Нас пригласили во дворец», будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. на заседании Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении в 2017 году из регионального бюджета более 3,3 млн рублей на эти цели.

tonkosti.ru Вид на Императорский путевой дворец в Твери

«Нужно грамотно организовать процесс питания детей, разработать конкретный план: выбрать столовую, посмотреть условия, продумать логистику, парковку, чтобы ребятам не надо было далеко ходить», — подчеркнул Игорь Руденя.

Экскурсии для школьников из районов в Тверском Императорском дворце будут проводиться три дня в неделю, с 10.00 до 17.00. Предполагается, что в каждый из этих дней учреждение посетят до 400 учеников.

Как сообщила министр образования Тверской области Наталья Сенникова, предусмотрен полноценный обед из четырех блюд. Его средняя стоимость на каждого ребенка составит около 150 рублей.

Сейчас определяется место организации питания. Планируется, что оно будет проходить на базе одного из подведомственных Министерству образования региона учреждений, которое располагает подходящей столовой для единовременного размещения до 200 детей.

Особое внимание уделят выбору организации, которая обеспечит питание школьников. Это должна быть компания, имеющая опыт такой работы и прошедшая все необходимые согласования в Роспотребнадзоре, подчеркнул Игорь Руденя.

Справка ИА REGNUM: Проект «Нас пригласили во дворец» реализуется в Тверской области в 2017 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. Для школьников 8−11 классов организуют бесплатные экскурсии в Тверской Императорский дворец за счет регионального бюджета. Выделено 19 млн рублей на доставку детей, экскурсионное обслуживание.

Уже прошли экскурсии для учащихся ряда школ Твери. Всего за год Императорский дворец посетят 22 264 школьника из образовательных учреждений региона.