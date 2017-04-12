Казань, 12 апреля, 2017, 14:14 — ИА Регнум.



Pixabay.com Банкротство

Арбитражный суд Татарии признал «ИнтехБанк» банкротом. Введено конкурсное производство сроком на один год. Следующее заседание суда назначено на 10 апреля 2018 года.

По данным временной администрации, объем обязательств банка составил 25,747 млрд рублей, выявлено активов на сумму 10,961 млрд рублей, сообщает «Татар-информ». Таким образом, сумма обязательст почти в два раза превышает размер активов кредитной организации.

В качестве третьих лиц по делу привлекались госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ), республиканское управление Федеральной налоговой службы, управление Федеральной регистрационной службы по Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после проблем с ликвидностью в втором по величине банке Татарии — «Татфондбанке» — 19 декабря «ИнтехБанк» сообщил, что приостанавливает работу офисов «по техническим причинам» и перестает обслуживать клиентов. Банк России 23 декабря возложил на АСВ функции временной администрации по управлению кредитной организацией.

«Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением публичного акционерного общества «ИнтехБанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — отмечал регулятор.

Банк России 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у «ИнтехБанка» и «Анкор Банка», одновременно был лишен лицензии и «Татфондбанк». Временная администрация 28 марта начала прием требований кредиторов «ИнтехБанка».

10 апреля суд признал банкротом «Анкор Банк», 11 апреля — «Татфондбанк». Согласно данным отчетности на 1 февраля 2017 года, в банковской системе РФ «ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов.