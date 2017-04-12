Москва, 12 апреля, 2017, 14:11 — ИА Регнум.

Законопроекты, уточняющие избирательное законодательство, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля. Предполагается в частности уточнить определение даты выборов президента РФ, а также разобраться в ситуации с открепительными.

Georg Pik Выборы

Законопроекты — это настоящая революция в избирательном законодательстве, отмечает депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Пинский. «Мы используем самые современные технологии, которые существуют на данный момент, все делается для удобства избирателя, процедура максимально упрощается на всех этапах, начиная с поиска места для голосования», — указал он.

Дата выборов президента РФ

На сегодняшний день выборы президента должны проходить во второе воскресенье марта. Однако, согласно поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта, день, когда состоялось воссоединение Крыма с РФ.

Открепительные удостоверения

Предполагается отмена открепительных удостоверений. Вместо этого избиратель сможет написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сейчас избиратель, чтобы получить открепительное удостоверение, обязан лично подать заявление и предъявить паспорт, а новая схема разрешает включать избирателя в списки любого УИКа региона без всяких документов, на основании одного лишь заявления, поданного письменно, по телефону или через интернет. Предложения авторов, в том числе сенатора Андрея Клишаса, легализуют голосование людей, не прописанных на участке в любом количестве и без четких механизмов контроля.

В Центризбиркоме ранее уверяли, что все заявления на голосование будут внесены в единую базу — участковая комиссия в этом случае узнает об избирателях, которые решат голосовать не по месту жительства.

Планируется также запретить выбраковку подписей из-за того, что избиратели указали неполный домашний адрес, разрешить партиям направлять наблюдателей на участки без предварительного уведомления.

Видеонаблюдение

Законопроектом также предусматривается возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования, что является «дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса».

Штрафы

Уточняется наказание за неоднократное голосование, штраф составит 30 тыс. рублей. Также законопроектом увеличиваются размеры штрафа за выдачу бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования с 3,5 тыс. до 30 тыс. рублей. Аналогичные санкции предусмотрены за выдачу гражданину заполненного бюллетеня, а также за получение такого бюллетеня. Штраф за неоднократное подобное административное правонарушение составит 50 тыс. рублей

Кроме того, по словам автора законопроекта сенатора Андрея Клишаса, рассматривалась возможность введения уголовной ответственности «за карусели» — такое наказание может послужить превентивной мерой.

Аргументы против

КПРФ не поддерживает инициативу. Законопроекты призваны сократить журналистский доступ к избирательным процедурам, осложняют позиции оппозиции, отмечает депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ). В частности ущемляются агитационные возможности — согласно поправкам, в агитации можно использовать только изображения кандидатов, указал он. Также коммунисты опасаются двойного учета избирателей. Новая схема разрешает включать избирателя в списки любого УИКа региона без всяких оправдывающих такое решение документов, на основании заявления, поданного письменно, по телефону или через сеть интернет. Механизмы контроля такого голосования выводятся из законодательного поля и передаются на регулирование инструкциями ЦИК и региональных избирательных комиссий, отмечают во фракции. «В законопроекте нет новелл, которые могли бы гарантировать проведение честных выборов», — резюмировал Синельщиков.

ЛДПР высказались против законопроекта. «Мы не хотим подставлять президента, такие поддавки не нужны», — отметил депутат Госдумы Сергей Иванов, выступая на пленарном заседании.

«Справедливая Россия» также нашла аргументы против инициативы. Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что партия всегда выступала за отмену открепительных. «Но то, что сейчас предлагается, нас не устраивает — нет единого реестра избирателя. Эту новеллу мы не поддержим», — отметил он. Из положительных моментов парламентарий указал перенос даты выборов президента, а также более справедливый подход к участию наблюдателей. «Все это здорово, но в общем мы не поддержим», — заключил депутат.