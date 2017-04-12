Москва, 12 апреля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Иран планирует приобрести порядка 100 самолетов «Сухой Суперджет». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 12 апреля министр энергетики России, сопредседатель Российско-Иранской межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству Александр Новак на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос о том, как развивается российско-иранское сотрудничество на фоне возрастающей ориентации Ирана на западные компании.

Sergey Kustov Самолёт «Сухой Суперджет»

«Иранцы собираются приобрести порядка 100 самолетов «Сухой Суперджет». Сейчас есть уже подтверждение, что одна из иранских авиакомпаний готова закупить 12 самолетов, обсуждаются 30 самолетов с перспективой до 100», — заявил Новак.

По его словам, при заключении соглашений существуют трудности в связи с получением разрешений на поставку российских самолетов, поскольку они имеют комплектующие в том числе западных стран. «Работа (в этом направлении» тоже проводится министерством промышленности и «Объединенной авиастроительной корпорацией» по получению соответстсвующих разрешений», — заверил миниcтр.

«Это взаимное движение сторон. Я очень рассчитываю, что эти самолеты наши иранские партнеры закупят. Мы на каждой встрече ставим этот вопрос как один из самых важных», — подчеркнул он.