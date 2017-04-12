Анкара, 12 апреля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Министр правительства Турции по делам ЕС Омер Чилик призвал к применению военной силы против президента Сирии Башара Асада, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мир нуждается в применении силы для того, чтобы остановить массовые убийства», — подчеркнул Чилик.

«Мы до сих пор говорили о политическом решении сирийского вопроса, но мы знаем, как этот процесс остановил Асад. Он дал ответ, применив химическое оружие», — резюмировал министр.

Челик не сказал, готова ли Анкара предоставить военные силы для борьбы с Асадом, которого поддерживают Россия и Иран.

Турция завершила военную операцию «Щит Евфрата» на территории Сирии в прошлом месяце. Целью операции была борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с курдским ополчением. Однако Анкара отметила, что если понадобится, она и дальше будет вести борьбу с терроризмом.

Напомним, 4 апреля была совершена химическая атака в провинции Идлиб, в результате СМИ начали обвинять в инциденте президента Сирии Башара Асада, а некоторые государства, в частности Турция и США изменили свое отношение к Дамаску. До преступления и Анкара, и Вашингтон заявляли, что судьбу Башара Асада должен решить народ Сирии, после они потребовали его немедленного свержения. Как отмечают аналитики, это явно свидетельствует в пользу той версии, что Асад не имел отношения к химической атаке в провинции Идлиб.