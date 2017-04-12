Ярославль, 12 апреля, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В Ярославле 12 апреля открывается аквапарк «Тропический остров». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом аквапарке.

Страница Ярославского аквапарка «В контакте» Аквапарк в Ярославле

Аквапарк располагается в парке Судостроителей на проспекте Фрунзе. В нем предусмотрены две зоны: для взрослых с горками высотой до 17 метров и детей с мини-горками и неглубоким бассейном. Посетители до 16 лет должны быть в сопровождении родителей.

Строительство аквапарка в Ярославле было начато в сентябре 2013 года, а сроки открытия неоднократно откладывались. Он сооружен на территории 3,8 гектар и рассчитан на 1000 посещений в сутки.

Аквапарк строился на деньги ярославского инвестора. Изначально проект оценивался в 450 млн рублей, однако из-за кризиса объем вложений вырос до 800 млн рублей.