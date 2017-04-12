Москва, 12 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о существовании «определенной вероятности» встречи Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Отвечая на вопрос, примет ли Путин глав внешнеполитических ведомств РФ и США, Песков заявил, что «определенная вероятность есть».

Он уточнил, что переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря США идут, и «если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом».

Ранее в Москве начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном. До начала встречи дипломаты около 20 минут беседовали за закрытыми дверьми.

Лавров в своем приветственном слове заявил, что Россия всегда выступает за диалог и соблюдение международного права. Тиллерсон со своей стороны отметил «важный момент», в который проходит встреча — именно в этот момент стороны пытаются прояснить позиции.

Это первый визит Тиллерсона в Москву в ранге госсекретаря. Он прилетел накануне, 11 апреля. В центре переговоров — сирийский кризис, усугубившийся после ракетного удара ВС США по авиабазе правительственных войск Сирии.