Москва, 12 апреля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назначен заместителем председателя комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.

Kremlin.ru Сергей Кириенко

Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав комиссии следующих лиц: Кириенко С.В. — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (заместитель председателя комиссии)», — говорится в документе.

Также в комиссию вошла генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.