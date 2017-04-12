Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2017, 13:46 — ИА Регнум.



Michael Sheehan Эмблема Nissan

К 50-летнему юбилею выпуска первого автомобиля под значком Z Nissan начнет продавать автомобиль 370Z Heritage Edition, сообщает портал Jalopnik.

Юбилей состоится только в 2019 году, но автомобиль компания собирается представить уже сейчас.

Спортивное купе 370Z компания выпускает с 2009 года. В то время как спортивные купе от Mustang и Camaro за последние восемь лет сильно изменились и получили много доработок, Nissan решил оставить свою модель Z в покое.

Силовая установка на автомобиле та же самая, мощностью 332 л.с., трансмиссию можно будет выбрать из вариантов: ручная на шесть передач или автоматическая на семь позиций.

В 2018 году те, кто ждал подходящего момента для покупки этого автомобиля, смогут приобрести 370Z Heritage Edition. Автомобиль будет выпускаться в двух традиционных оформлениях — желтом или серебристом с черными элементами. Внутренне оформление будет сохранять тот же стиль.

Модель будет представлена на автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет с 14 по 23 апреля 2017 года. Стоимость её пока неизвестна, обычную версию 370Z сейчас можно купить примерно за 31 тыс. долларов (около 1,77 млн рублей).

Недавно в СМИ был опубликован список наиболее ожидаемых автомобилей, которые будут представлены на выставке в Нью-Йорке. Nissan, кроме модели 370Z собирается показать посетителям свой кроссовер на гусеничном ходу, Rogue Trail Warrior Project, который пока существует только в одном экземпляре и был сделан специально для этой выставки.