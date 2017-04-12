Беркли, США, 12 апреля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли при помощи видеосъемки выяснили, почему развязываются шнурки. Результаты исследования обнародованы в журнале Proceedings of the Royal Society A.

(сс)MabelAmber Шнурки

«Во-первых, постоянное воздействие удара ботинка о землю во время хождения приводит к ослаблению узла, — говорится в сообщении. — Затем, хлыстообразные движения свободных концов шнурков, вызываемые движением ног, приводят к соскальзыванию шнурков. Это, в свою очередь, приводит со временем к развязыванию узла».

Отмечается, что благодаря замедленной съемке и серии экспериментов удалось установить, что развязывание узла происходит за считанные секунды, часто без предупреждения, и носит «катастрофический характер».

По мнению исследователей, по «истории со шнурками» можно многое сказать о ДНК и прочих системах, распадающихся под действием динамических сил.