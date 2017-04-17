Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 4 апреля в честь годовщины Ленских событий (расстрела рабочих в 1912 г. на Ленских приисках) петербургский пролетариат устроил митинги и демонстрации в честь павших товарищей во всех частях города и на всех заводах. Демонстрации направлялись к Марсову полю, и там, у могил жертв революции, были произнесены речи ораторами-рабочими, пелись революционные песни. К демонстрациям присоединились и многие другие города.

В. И. Ленин выступает в Таврическом дворце с докладом «О задачах пролетариата в данной революции» на заседании Совета солдатских и рабочих депутатов

4 апреля Ленин дважды выступил с докладом «О задачах пролетариата в данной революции» («апрельские тезисы»): перед большевиками — делегатами Всероссийского Совещания Советов, а затем — на встрече социал-демократических делегатов того же Совещания. Доклад этот с некоторыми примечаниями был напечатан в «Правде» от 7 1917 года.

«1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом правительстве Львова и Ко безусловно остается грабительской и империалистской войной в силу капиталистического характера этого правительства, недопустимы ни малейшие уступки «революционному оборончеству».

На революционную войну, действительно оправдывающую революционное оборончество, сознательный пролетариат может дать свое согласие лишь при условии: а) перехода власти в руки пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьянства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах; в) при полном разрыве на деле со всеми интересами капитала.

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества, признающих войну только по необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной, доказывать, что кончить войну истинно демократическим, не насильническим миром нельзя без свержения капитала.

Организация самой широкой пропаганды этого взгляда и действующей армии. Братанье.

2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.

Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным отношением к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма.

Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснувшихся к политической жизни, масс пролетариата.

3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистским.

Ленин выступает в Таврическом дворце

4. Признание факта, что в большинстве Советов Рабочих Депутатов паша партия в меньшинстве и пока в слабом меньшинстве перед блоком всех мелкобуржуазных оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на пролетариат элементов от Н.-С., С.-Р. до Организационного Комитета (Чхеидзе, Церетели и пр.), Стеклова и пр. и пр.

Разъяснение массам, что Сов. Р. Д. есть единственно возможная форма революционного правительства, и что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок и тактики.

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Советам Рабочих Депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок.

5. Не парламентская республика, — возвращение к ней от С.Р.Д. было бы шагом назад, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху (т. е. замена постоянной армии всеобщим вооружением народа).

Устранение полиции, армии, чиновничества.

Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего.

6. В аграрной программе перенесение центра на Сов. батр. депутатов.

Конфискация всех помещичьих земель.

Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Сов. батр. и крест. деп. Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного имения (в размере около 100 дес. до 300, по местным и прочим условиям и по определению местных учреждений) образцового хозяйства под контролем Батр. Депутатов и на общественный счет.

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны С.Р.Д.

8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за общественным производством и распределением продуктов.

9. Партийные задачи:

А) немедленный съезд партии;

Б) перемена программы партии, главное:

1) об империализме и империалистской войне;

2) об отношении к государству и наше требование «Государства-Коммуны» (т.е. такого государства, «прообраз которого дала Парижская Коммуна»):

3) исправление отсталой программы-минимум.

В) Перемена названия партии [вместо «социал-демократии», официальные вожди которой во всем мире предали социализм, перейдя к буржуазии («оборонцы» и колеблющиеся «каутсткианцы»), надо назваться Коммунистической партией].

10. Обновление Интернационала. Инициатива создания революционного Интернационала, Интернационала против социал-шовинистов и против «центра».

Раздача газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»

Подробности доклада Ленина на объединенном собрании социал-демократов различных фракций и направлений от 4 апреля были напечатаны в «Известиях Петроградского Совета» 9 апреля, в статье «К Объединению РСДРП»:

«Собрание было созвано по инициативе группы с.-д. делегатов Всероссийского Совещания Раб. и Солд. Депутатов. Целью собрания было — выяснить вопрос о возможности объединения Р. С.-Д. Р. П. и изыскать пути к скорейшему слиянию фракций, на которые распалась партия российского пролетариата за годы подпольного существования. Кроме с.-д. делегатов Всероссийского Совещания (большевиков, меньшевиков и внефракционных), на собрание 4 апреля были приглашены представители партийных центров (обеих фракций и национальных организаций), бывшие с.-д. депутаты Государственной Думы, с.-д. члены Исполнительного Комитета, а также представители петроградских организаций и с.-д. газет.

Председателем собрания единогласно был избран Н. С. Чхеидзе. От имени инициаторов собрания выступили И. Гольденберг и Вл. Войтинский, ознакомившие собрание с обстоятельствами, которые заставляют думать, что старое деление Р. С.-Д. Р. П. на фракции уже изжито и должно быть отброшено во имя создания единой мощной и старой партийной организации. И. Церетели высказался за немедленное создание центра, который подготовил бы созыв общепартийного съезда. Платформой объединения, по мнению И. Церетели, должна быть программа партии и ее устав. Только съезд сможет выработать тактическую платформу, выражающую отношение партии ко всем вопросам текущего политического момента.

Решительным противником объединения выступил Н. Ленин, накануне вечером приехавший в Россию. Свои взгляды Н. Ленин развил в обстоятельном докладе, тезисы которого напечатаны в №27 «Правды». В заключение речи Н. Ленин призывал: к пересмотру программы Р. С.-Д. Р. П. и к замене ее названия другим названием — «Партия Коммунистов».

И. Церетели, отвечая Н. Ленину, выразил уверенность, что никакие призывы к разъединению не ослабят могучего стремления пролетариата к созданию единой партии. Скоро в ряды с.-д. партии придет и Ленин, ибо жизнь научит его старой истине марксизма: «Индивидуумы могут ошибаться, классы — никогда». И. Гольденберг указал на опасность, таящуюся в позиции Ленина, стремящегося, по мнению оратора, водрузить над Россией знамя гражданской войны. Решительно против позиции, занятой Лениным, высказались также Быховский, Дан, Стеклов, Юренев, Ларин, Ермолаев, Роликов, Юдин, Войтинский, Севрук и Чхеидзе.

В защиту тезисов Ленина выступила А. Коллонтай. После прений поставлен был на голосование вопрос: признает ли собранно желательным созыв в ближайшем времени объединенного съезда с.-д. организаций? За положительное решение этого вопроса подано 115 голосов (в том числе свыше 20 голосов с.-д. большевиков — делегатов Совещания Сов. Р. и С. Д., 6 голосов с.-д. членов Госуд. Думы, 7 голосов с.-д. членов Испол. Ком. и др.), 3 члена при голосовании воздержались.

Перед выборами органа, который взял бы на себя подготовку созыва съезда, представитель Бюро ЦК Р. С.-Д. Р. П. заявил, что большевистский центр считает избрание нецелесообразным и приглашает своих сторонников в выборах не участвовать. Собрание признало, что орган для подготовки и созыва съезда должен быть создан немедленно. Состав этого органа определен следующим образом: 6 чел. избираются на собрании, по 3 чел. делегируются фракционными центрами, по 2 ч. избираются с.-д. членами Исп. Комит., по 1 ч. делегируются национальными с.-д. центрами и существующими в Петрограде с.-д. организациями (большевистской, меньшевистской и междурайонной). Собрание выбрало в организационное бюро т.т. Булкина, Войтинского, Гольденберга, Гуревича, Кузнецова и Элиаву».

4 апреля Зиновьев по поручению эмигрантов, приехавших из Швейцарии в Россию (Ленина и других), сделал доклад Исполкому Петроградского Совета о их проезде через Германию.

Григорий Зиновьев. 1920

После того, как английское и французское правительства отказались пропустить в Россию эмигрантов-интернационалистов, возникло намерение добиться пропуска эмигрантов через Германию в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных; швейцарский социалист-интернационалист Платтен заключил письменное условие с германским послом в Швейцарии. Главные пункты этого условия: едут все эмигранты без различия взглядов на войну; вагон, в котором едут эмигранты, пользуется правом экстерриториальности; едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число интернированных австро-германских.

Бывший депутат второй Госдумы социал-демократ Зурабов сделал сообщение Исполкому о том, что живущих в Швейцарии политических эмигрантов не пропускают ни Франция, ни Англия на том основании, что они внесены в международно-контрольные списки. По словам Зурабова, выяснилось, что министр иностранных дел Милюков в двух циркулярных телеграммах предписал, чтобы русские консулы не выдавали пропусков эмигрантам. На этом основании русские консулы чинят препятствия.

Исполнительный Комитет, заслушав доклад Зиновьева и сообщение Зурабова, постановил: немедленно обратиться к Временному правительству с требованием принять меры к немедленному пропуску всех эмигрантов в Россию, независимо от их политических взглядов и отношения к войне.

Суханов в «Записках о революции» рассказывает о проблеме политэмигрантов:

«4 апреля, в дополнение ко всем предыдущим сведениям и жалобам, в Исполнительный комитет [Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — ИА REGNUM ] поступила телеграмма члена II Государственной думы эмигранта Зурабова, гласящая: «Министр Милюков в двух циркулярных телеграммах предписал, чтобы русские консулы не выдавали пропусков эмигрантам, внесенным в особые международно-контрольные списки; всякие попытки проехать через Англию и Францию остаются безрезультатными; французская пресса требует, чтобы не пропускали никого, кто не стоит на точке зрения Плеханова…» Телеграмма Зурабова была предана гласности. Милюков, печатно же, отрицал посылку циркулярных телеграмм; но он подтвердил существование «международных контрольных списков», в силу чего необходимо особое «соглашение с союзниками относительно пропуска эмигрантов». Разумеется, Милюков со своей стороны очень «либерально» заявил, что делать какие-либо различия между эмигрантами на основании их политических убеждений недопустимо. Однако когда Зурабов напечатал в газетах, что он сам видел милюковские телеграммы в копенгагенской миссии и публично запросил Милюкова, не подложные ли эти телеграммы, то министр предпочел отмолчаться.

Никакому сомнению не подлежит, что существовали не только «международно-контрольные списки», но и циркулярные телеграммы Милюкова о невыпуске в Россию эмигрантов, русских граждан «нежелательного» образа мыслей…»

Встреча Ленина и др. эмигрантов на Финляндском вокзале

В газете «Утро России» 4 апреля вышел отчет о возвращении Ленина:

«Париж, 4 апреля. (Соб. кор.) В местных русских эмигрантских кругах подтверждение известия, что Ленин и его сторонники отправились из Швейцарии в Россию через Германию, вызывает неописуемое негодование. На собрании группы «Призыва» сообщение о поездке Ленина вызвало резкий протест, причем поступок Ленина назван неблаговидным. Е. Белов.

Петроград, 4 апреля. (Соб. кор.) Вчера ночью прибыл из-за границы глава большевистской фракции Ленин (Ильин), пробывший в изгнании длинный ряд лет. К прибытию его на площади перед Финляндским вокзалом собралась масса рабочих Выборгской и Петроградской стороны, а также многочисленные делегации других заводов столицы, Ленин был на руках вынесен в парадные комнаты. В ответ на приветствие он произнес речь о необходимости для пролетариата выполнить лежащую на нем важную историческую задачу. Встреченный на площади громовыми возгласами, он обратился к толпе с речью, в которой подчеркнул, что весь мир с восхищением смотрит на Россию. «Да здравствует социальная революция», закончил оратор при звуках марсельезы.

Реферат Ленина. 4 апреля в зале общих собраний Государственной думы происходило заседание делегатов от всех социал-демократических организаций: большевиков, меньшевиков и национальных. Совещание было созвано для решения вопроса о возможности объединения всех фракций социал-демократов.

С большим рефератом выступил прибывший из-за границы Ленин. Его реферат явился критикой действий всех социал-демократических организаций и призывом к созданию новой социалистической организации коммунистов взамен прогнившей, по его мнению, социал-демократии.

Против основных положений реферата Ленина выступило огромное количество ораторов как большевиков, так и меньшевиков. Лозунги Ленина поддерживала только писательница Коллонтай.

В результате прения совещание огромным большинством голосов постановило созвать съезд для выработки единой программы и единого устава социалистической партии.

О самом Ленине Чхеидзе сказал, что, по всей вероятности, Ленина втянет в себя русская революция, но нечего бояться и того, если Ленин останется вне революции. Это заявление было покрыто долгими аплодисментами».

4 апреля командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов издал распоряжение об изъятии оружия, находящегося у рабочих и прочего населения.

Временное правительство 3 апреля обратилось с двумя воззваниями: к населению и к солдатам.

В первом — правительство обращается ко всем гражданам с призывом способствовать направлению в войска всех ратников ополчения и запасных, не явившихся в войска по всем бывшим частичным мобилизациям, а также солдат и матросов, находящихся в побегах и самовольных отлучках, причем если все эти лица добровольно явятся в войска до 15 мая 1917 года, то они будут освобождены от суда и наказания. В другом воззвании правительство призывает солдат не производить бесчинств и насилий на железных дорогах по отношению к пассажирам и железнодорожным служащим.

На Московской Общегородской Конференции РСДРП (б) 3−4 апреля была принята резолюция по текущему моменту и о задачах пролетариата. В резолюции говорится, что:

«Приближение революции 1917 г., являющейся продолжением незавершенной революции 1905 г., движущими силами которой были пролетариат и крестьянство, определилось еще перед войной, но началом войны наступление революции было задержано и отсрочено. Победоносное восстание рабочего класса и солдат повело к созданию Врем. правительства, являющегося представителем контрреволюционных классов.

Задача рабочего класса — отстаивать и расширять те условия, которые обеспечивают максимальный размах революции: всеми силами противодействовать всякому сужению завоеванных свобод печати, собраний, союзов и стачек как в тылу, так и на фронте; повсеместно смещать сверху донизу представителей старой власти и заменять их новыми, выдвинутыми революционным пролетариатом и крестьянством; создавать повсюду Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов в местном, областном и всероссийском масштабе; вместо существующих городских дум и земских, создавать новые на основе 4-членной формулы; организовать вооруженную народную милицию, составляемую под строжайшим контролем пролетарских и крестьянских организаций; развить усиленную революционную работу в армии; стремиться к демократизации военных представительных органов (комитетов, советов и т. д.); отстаивать 8-часовой рабочий день — необходимое условие для того, чтобы пролетариат мог разрешить выпадающие на него в развертывающейся революции задачи; бороться с отношением контрреволюционного правительства к войне, требовать от него опубликования всех международных договоров; стремиться положить конец ненужной для народов войне; способствовать развитию революции не только в России, но и на Западе, войти в сношение с пролетариатом всех воюющих и нейтральных стран для созыва международной социалистической конференции, которая послужит шагом к возрождению пролетарского интернационала».

На открывшийся в Москве 4 апреля учительский съезд прибыло более 700 педагогов от всех областей и губерний Европейской и большей части Азиатской России.

Владимир Ленин

Приняты резолюции об отношении к Временному правительству (оказать поддержку), об отношении к войне (активно поддерживать оборону), об Учредительном собрании (необходим скорейший созыв Учредительного собрания). Съезд постановил требовать коренной реорганизации народного образования в России на основах свободы, демократизации и децентрализации (самоуправление школ на выборной основе, свобода преподавания, преподавание на родном языке, всеобщее обязательное начальное обучение, бесплатность образования и т. п.).

В Гельсингфорсе 4 апреля состоялся праздник революции, устроенный Исполкомом местного Совета. Манифестация флотских частей, войска и рабочих продолжалась с 10 часов утра до 4 часов дня.

4 апреля открылся Пироговский съезд, на котором присутствовало до 1200 врачей со всех концов России и с фронта. Принята резолюция доверия Временному правительству. Съезд высказался за проведение восьмичасового рабочего дня, «необходимость которого была научно доказана свыше ста лет назад», отметил колоссальное несоответствие оплаты труда и прибылей капитала. По вопросу о войне принята оборонческая резолюция.

В газете «Время» 4 апреля была опубликована беседа с Плехановым:

«С волнением рассказывает Г.В. Плеханов о своих первых впечатлениях после переезда русской границы:

— Вот, наконец, долгожданная граница и за ней освобожденная родина. Позади остается утомительное, сопряженное с риском путешествие на пароходе «Торнео».

Г.В. Плеханов ждал телеграммы от Керенского, чтобы облегчить проезд французским и английским социалистам, ехавшим вместе с ним. Телеграммы не было, но офицеры на пропускном пункте были очень внимательны к Г.В. и его товарищам и оказали с своей стороны всяческое содействие.

Плеханов с теплым чувством вспоминает этих офицеров.

— Война до конца! Самым жгучим вопросом сейчас является, конечно, вопрос о войне, — говорит Г.В. Плеханов. — Мое отношение к войне известно. Я неоднократно писал, что путь к освобождению страны от внутреннего врага совпадает с путем победы над врагом внешним.

События вполне подтвердили правильность этой точки зрения, и я не нахожу нужным в данный момент отступать от нее. Если бы победа над абсолютизмом в его самых откровенных формах привела к поражению от Немцев, это принесло бы огромное бедствие всей стране, замедлило бы ее развитие и грозило бы, пожалуй, восстановлением старого режима.

Я считаю, что революция была сделана против правительства не потому, что оно вело войну, а потому, что оно не хотело вести ее надлежащим образом и вело дело к поражению. Теперь, когда враг внутренний свергнут, энергия в борьбе с внешним врагом должна быть удесятерена, и было бы крайне печально, если бы революция привела к ослаблению дисциплины в той армии, которая стала революционной. Это усилило бы опасность германской победы, но я рассчитываю на просвещенную демократическую армию и полагаю, что она не допустит ослабления дисциплины.

Не скрою, что за границей бурный восторг по поводу русской революции сменился тревогой и опасением за боевую мощь России. Наши союзники опасаются торжества пацифистских настроений в русском обществе. Решая судьбу войны, мы не должны забывать о наших союзниках, сражающихся вместе с нами за освобождение всех народов от гнета прусского милитаризма. Наша победа будет торжеством права и справедливости над грубой силой».

Справка ИА REGNUM :

Ленский расстрел — расстрел забастовки рабочих на приисках Ленского золотопромышленного товарищества у города Бодайбо Иркутской области в апреле 1912 года. Погибли, по разным оценкам, 150−270 человек, еще до 230 — пострадали.

«Центр» — социал-демократическое течение, колеблющееся между шовинистами («оборонцами») и интернационалистами. К нему принадлежали Каутский в Германии, Лонге во Франции, Чхеидзе и в России, Турати и в Италии, Макдональд и в Англии и т. д.