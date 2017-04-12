Ярославль, 12 апреля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В ярославском планетарии открылась выставка «Космический палех», организованная совместно Государственным музеем Палехского искусства и частными коллекционерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в культурно-просветительском центре имени Терешковой.

Yarplaneta.ru Афиша выставки

На выставке представлены лучшие экспонаты в палехском стиле, всего 81 работа. Часть их посвящена теме космоса.

«На выставке представлены работы как мастеров старой школы — Ивана Голикова, Ивана Баконова, Ивана Зубкова, так и художников новой волны. Так, Борис и Карелия Кукулиевы давно работают с необычной для палеха космической тематикой. Их работы, посвященные Юрию Гагарину, объехали весь мир и впервые будут представлены в Ярославле», — сказала корреспонденту ИА REGNUM методист культурно-просветительского центра имени Терешковой Надежда Воронина.