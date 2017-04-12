Москва, 12 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook рассказала о реакции главы МИД РФ Сергея Лаврова на «базар», который устроили на встрече министра с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном американские журналисты.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Когда Лавров входил в зал в особняке МИД РФ, американские журналисты «истошно закричали со всех сторон: «Mr. Lavrov, Mr. Lavrov». От криков журналистов «особняк вздрогнул», пишет Захарова.

«Такого «базара» его столетние своды не помнили», — пояснила она. Министр остановился и спросил у сотрудников СМИ, кто их «учил манерам».

«Все затихли», — написала Захарова. Далее Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге и затем, выдержав паузу, предложил журналистам «кричать, если хотите».

Напомним, переговоры Тиллерсона и Лаврова начались в Москве 12 апреля. Сирия, Донбасс, Северная Корея, — вот темы, которые обсуждались на встрече.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон в преддверии переговоров неоднократно озвучивал позицию США по Сирии. Накануне, 11 апреля, он заявил, что Москва не должна поддерживать президента Сирии Башара Асада, если хочет дальше «играть важную роль».