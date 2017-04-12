Москва, 12 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум.



Mil.ru РВСН

Пусковые установки Ракетных войск стратегического назначения на 96% находятся в состоянии «в постоянной готовности к немедленному пуску», сообщил 12 апреля министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Шойгу уточнил, что на сегодняшний день в состоянии боеготовности — 99% установок. Он отметил, выросла мощь «ядерной триады».

«Усилилась боевая мощь «ядерной триады», сейчас она оснащена современными вооружениями на 60%», — пояснил министр.

Шойгу уточнил, что оснащенность российских вооруженных сил современным вооружением и техникой 58,3% — в частях постоянной готовности, исправность — на уровне 94%.

Напомним, к ядерной триаде относятся стратегическая авиация (воздушный компонент), межконтинентальные баллистические ракеты (сухопутный компонент) и атомные подводные ракетоносцы (морской компонент).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Минобороны РФ заявили, что подразделения антитеррора РВСН полностью укомплектованы новыми индивидуальными средствами бронезащиты.

Читайте также: Новосибирскую дивизию РВСН оснастят ракетами «Ярс» в 2017 году