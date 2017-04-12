Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. «Космическая зарядка», легкоатлетический забег, выставки, лекции и экскурсии подготовлены для ростовчан и гостей города-миллионника в честь Дня космонавтики. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы 12 апреля.

Rostov-gorod.ru Акция в Ростове-на-Дону

Юрий Гагарин полетел в космос в 9:07 12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур». И спустя ровно 56 лет в 9:07 в Ростове-на-Дону был открыт студенческий забег, посвящённый этому событию. На площади Мира Первомайского района уже состоялась молодежная акция, старт которой дал обратный отсчет. После этого участники флешмоба выпустили в небо 56 воздушных шаров в честь 56-летия со дня первого полета человека в космос.

Rostov-gorod.ru Флешмоб ко Дню космонавтики

В Северном микрорайоне воспитанники музыкальных и общеобразовательных школ исполнили песни и стихи, а также возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину. А в библиотеке его имени открылась фотовыставка «Космический взлет «Чайки», приуроченная к 80-летию со дня рождения Валентины Терешковой.

В областном музее краеведения подготовлена экспозиция, посвященная легендарному полёту Гагарина и запуску первого искусственного спутника Земли, а в Обсерватории проводятся экскурсии с наблюдениями Солнца через специальный телескоп. Лекция состоится также в кинозале Донской государственной публичной библиотеки.

В социальных сетях выложены редкие фотоснимки пребывания Юрия Гагарина в донской столице и в станице Вёшенской. Космонавт побывал на Дону в июне 1967 года. В честь легенды в Ростове-на-Дону поставлен памятник, названа площадь его именем.

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