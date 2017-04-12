Вашингтон, 12 апреля, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов вторгаться в Сирию, сообщает FOX Business.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы не собираемся в Сирию», — подчеркнул президент США, отвечая на вопрос журналисту FOX Business Марие Бартиромо.

«Но когда я увидел, как применяют ужасное, ужасное химическое оружие… и видел этих прекрасных детей, которые лежали мертвыми в руках их отцов… я немедленно позвонил генералу Мэттису», — отметил Трамп.

«Я сделал то, что должна была сделать давным-давно администрация Обамы», — утверждает Трамп, имея в виду ракетный удар по сирийской базе «Шайрат».

"Я думаю, что после этого Сирия станет лучше, чем была до этого», — резюмирует президент.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие. Несмотря на то, что виновник данного преступления не установлен, президент США Дональд Трамп обвинил в атаке правительство Сирии и нанес ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. В результате взаимоотношения между Россией и США, которые и без того находятся на низком уровне, ухудшились.