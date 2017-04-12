Казань, 12 апреля, 2017, 13:24 — ИА Регнум.



AJEL Пожар

В Казани горит историческое здание — дом фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Татарии Андрея Родыгина.

Объект является недействующим, здание двухэтажное. «Внутри были два охранника, они вышли, горение происходит в помещении на мансардном этаже. Силы Казанского гарнизона работают по второму номеру вызова», — сказал представитель МЧС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 10 апреля в Казани начался пожар в здании Храма всех религий на улице Старо-Аракчинская. Пожару присвоена вторая категория сложности. После происшествия было обнаружено тело мужчины. Он проживал и работал строителем в храме. По факту гибели человека при пожаре Следком Татарии проводит доследственную проверку.