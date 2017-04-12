Ярославль, 12 апреля, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление о реорганизации МУП «Ленинский рынок» в форме присоединения к нему МУП «Ярмарки Дзержинского района». Реорганизация должна завершиться не позднее 1 августа.

Мэрия Ярославля

В документе говорится, что решение принято с учетом рекомендации отраслевой балансовой комиссии от 30 января. Получить комментарий в мэрии Ярославля по поводу объединения рынков ИА REGNUM не удалось.

Реорганизацию «Ленинского рынка» раскритиковал бывший вице-мэр Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Игорь Блохин. По его мнению, объект вместе с Центральным рынком необходимо было приватизировать еще в 2016 году, что «спасло бы городской бюджет».

«Центральный рынок» оценивался в 500 млн рублей, а рынок на Белинского (другое наименование «Ленинского рынка» — ИА REGNUM ) — в 125 млн рублей. Продажа этих объектов позволила бы закончить 2016 год без дефицита бюджета», — пояснил бывший чиновник.

Он заметил, что прибыль, которую получают рынки (по его подсчетам, она исчисляется в районе 20−30 млн рублей), не поступает в городской бюджет. Эти деньги, по словам Блохина, идут либо на содержание самих рынков, либо «на всякого рода показные акции — гирлянды на Новый год, елочные украшения, покупки шале, минуя все законные конкурсные процедуры, связанные с расходованием бюджетным средств».

«Действия о присоединении рынка к рынку не имеет под собой никакой перспективы и смысла. Это как сделать, чтобы что-то сделать. Чиновники мэрии Ярославля просто не понимают, что делать с экономикой. Какая перспектива-то? А дальше что?», — задается вопросом Блохин.

Реорганизация городских рынков идет уже несколько лет. Рынки уже пережили несколько слияний и разделов, а также смену организационно-правовой формы. Предыдущая администрация Ярославля готовила рынки к приватизации, идеологом этого был как раз вице-мэр Игорь Блохин. Однако в дальнейшем от этих планов было решено отказаться.