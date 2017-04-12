Вашингтон, 12 апреля, 2017, 13:08 — ИА Регнум.



Defenseimagery.mil Атомный авианосец «Карл Винсон»

В Восточно-Китайском море пройдут совместные учения ударной группы ВМС США, возглавляемой авианосцем «Карл Винсон», и морских сил самообороны Японии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Япония хочет направить к берегам полуострова Корея несколько эсминцев, когда «Карл Винсон» достигнет Восточно-Китайского моря. Японские военные планируют отработать посадку вертолетов на корабли обеих стран, а также провести тренировки в сфере коммуникации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» начала движение в направлении Корейского полуострова. Со стороны КНДР прозвучало заявление о готовности нанести по США «упреждающий удар».

По данным агентства Yonhap, американский авианосец несет на борту около 70 самолетов и вертолетов, включая 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18. Также среди них самолеты-заправщики, противолодочные самолеты S-3A, противолодочные тактические вертолеты SH-3H, самолеты радиоэлектронной разведки EA-6B и дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

В состав ударной группы входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108). На борту последних имеются системы раннего обнаружения «Иджис».

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