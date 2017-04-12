К немедленному пуску готовы 96% ракет РВСН — Шойгу
Москва, 12 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% — в постоянной готовности к немедленному пуску. Об этом сегодня, 12 апреля, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, усилилась боевая мощь ядерной триады. Сейчас она оснащена современным вооружением на 60%.
На новый качественный уровень выведены силы общего назначения. Оснащённость Сухопутных войск современным вооружением составляет 42%.
Доля современного вооружения в Воздушно-космических силах (ВКС) достигла 66%, а в Военно-морском флоте (ВМФ) — 47%.
«В целом оснащённость Вооружённых сил РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%», — сказал Шойгу.
«Таким образом, основные мероприятия Государственной программы вооружения на 2018−2025 годы выполнены в установленном объёме», — отметил глава Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, продолжается плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, к 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%.