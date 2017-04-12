Москва, 12 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% — в постоянной готовности к немедленному пуску. Об этом сегодня, 12 апреля, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Kremlin.ru Ракетные комплексы РС-24 «Ярс»

По его словам, усилилась боевая мощь ядерной триады. Сейчас она оснащена современным вооружением на 60%.

На новый качественный уровень выведены силы общего назначения. Оснащённость Сухопутных войск современным вооружением составляет 42%.

Доля современного вооружения в Воздушно-космических силах (ВКС) достигла 66%, а в Военно-морском флоте (ВМФ) — 47%.

«В целом оснащённость Вооружённых сил РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%», — сказал Шойгу.

«Таким образом, основные мероприятия Государственной программы вооружения на 2018−2025 годы выполнены в установленном объёме», — отметил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, к 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%.