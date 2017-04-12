Астраханцы гордятся своей причастностью к освоению космоса
Астрахань, 12 апреля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Астраханская область непосредственно причастна к освоению космического пространства: многие образцы космической техники получили путёвку в жизнь именно на космодроме «Капустин Яр», расположенном в регионе. Об этом сегодня, 12 апреля, поздравляя жителей области с Днем космонавтики, напомнил губернатор области Александр Жилкин. Он отметил, что этот факт вызывает особую гордость.
На космодроме «Капустин Яр» впервые были осуществлены запуски геофизических и метеорологических ракет, проведена обработка блоков элементов космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз». Именно отсюда ушли в космос первые искусственные спутники Земли из серии «Космос», стартовали первые в мире четвероногие космонавты — собаки Дезик и Цыган.
Александр Жилкин уверен в том, что отечественная космонавтика будет развиваться и в дальнейшем, а астраханцы внесут в это дело существенный вклад.
Памятную дату первого полета человека в космос в регионе активно отмечают в социальных центрах. Так, в харабалинском центре «Вера» в форме устного журнала ребятам рассказали о полёте советского космического корабля «Восток», пилотируемым Юрием Гагариным — первым космонавтом планеты.
В специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Енотаевского района сделали тантамареску с изображением космонавта в скафандре. Маленькие жители села смогли примерить необычный костюм и оставить себе на память фотографию. А ребята из отделения по работе с семьей и детьми посмотрели тематический фильм «Капсула времени» и сами составили послание потомкам. Импровизированную капсулу надёжно запечатали и приняли решение вскрыть через десять лет — 12 апреля 2027 года.
В Наримановском районе воспитанники социальных центров совершили интерактивное космическое путешествие на планеты Вселенной, узнали об особенностях каждой из них. Знакомясь историей становления космонавтики в России, ребята увидели её первых героев — собак, побывавших в космосе ещё до человека. Особый интерес вызвала история полета Белки и Стрелки.
Напомним, история космодрома «Капустин Яр» уходит в далёкий 1945 год, когда победа над Германией сделала доступными для советских специалистов остатки выдающихся ракетных технологий команды Вернера Фон Брауна. В СССР были срочно сформированы ряд НИИ и конструкторские бюро для работы над документами и разработкой ракет. Назрела необходимость в создании специализированного полигона для проведения исследований и испытаний.
Решение о его создании было принято в мае 1946 года. Подобрать подходящее место доверили генерал-майору Василию Вознюку. Из семи вариантов наиболее подходящим был признаны районы недалеко от Волгограда, возле села Капустин Яр в Астраханской области (которое в последствии и дало имя новому полигону) и станица Наурская Грозненской области. 3 июня 1947 года постановлением Советом Министров СССР ЦК ВКП (б) местом дислокации полигона был определен Капустин Яр. Этим же решением генерал-майору Василию Вознюку поручалось строительство полигона и он назначался его будущим начальником.
За 15 лет до полета Юрия Гагарина в космос здесь все делалось впервые. В октябре 1947 года состоялся пуск первой баллистической ракеты А-4. В июле 1951 года — первый пуск ракеты 1-РБ с животными на борту. Март 1962 года ознаменовался запуском первого советского спутника «Космос», а затем еще 502 спутника этой серии исследовали космическое пространство. В том же году в полет пошла ракета по программе «Вертикаль». Затем серия запусков ИСЗ проведена в сотрудничестве с другими государствами по серии «Интеркосмос» — Индией, Италией, Германией, Францией, Польшей. Таким образом, полигон можно с полным основанием назвать первым космодромом не только в СССР, но и в мире.
22 июля 1951 года, за 10 лет до гагаринского старта, на полигоне был осуществлен первый в мире запуск, в котором в полет были отправлены собаки Дезик и Цыган. Так полигон «Капустин Яр» внес своей неоценимо высокий вклад в подготовку полета в космос первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина. Сам первопроходец космоса на полигоне не бывал, но память о первом космонавте бережно хранится в экспонатах музея истории полигона.
Добавим, что в 2016 году полигон отметил свой юбилей — 70 лет.
Видео размещено Минобороны России