Астрахань, 12 апреля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Астраханская область непосредственно причастна к освоению космического пространства: многие образцы космической техники получили путёвку в жизнь именно на космодроме «Капустин Яр», расположенном в регионе. Об этом сегодня, 12 апреля, поздравляя жителей области с Днем космонавтики, напомнил губернатор области Александр Жилкин. Он отметил, что этот факт вызывает особую гордость.

Astrobl.ru Газета

На космодроме «Капустин Яр» впервые были осуществлены запуски геофизических и метеорологических ракет, проведена обработка блоков элементов космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз». Именно отсюда ушли в космос первые искусственные спутники Земли из серии «Космос», стартовали первые в мире четвероногие космонавты — собаки Дезик и Цыган.

Александр Жилкин уверен в том, что отечественная космонавтика будет развиваться и в дальнейшем, а астраханцы внесут в это дело существенный вклад.

Памятную дату первого полета человека в космос в регионе активно отмечают в социальных центрах. Так, в харабалинском центре «Вера» в форме устного журнала ребятам рассказали о полёте советского космического корабля «Восток», пилотируемым Юрием Гагариным — первым космонавтом планеты.

В специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Енотаевского района сделали тантамареску с изображением космонавта в скафандре. Маленькие жители села смогли примерить необычный костюм и оставить себе на память фотографию. А ребята из отделения по работе с семьей и детьми посмотрели тематический фильм «Капсула времени» и сами составили послание потомкам. Импровизированную капсулу надёжно запечатали и приняли решение вскрыть через десять лет — 12 апреля 2027 года.

В Наримановском районе воспитанники социальных центров совершили интерактивное космическое путешествие на планеты Вселенной, узнали об особенностях каждой из них. Знакомясь историей становления космонавтики в России, ребята увидели её первых героев — собак, побывавших в космосе ещё до человека. Особый интерес вызвала история полета Белки и Стрелки.

Напомним, история космодрома «Капустин Яр» уходит в далёкий 1945 год, когда победа над Германией сделала доступными для советских специалистов остатки выдающихся ракетных технологий команды Вернера Фон Брауна. В СССР были срочно сформированы ряд НИИ и конструкторские бюро для работы над документами и разработкой ракет. Назрела необходимость в создании специализированного полигона для проведения исследований и испытаний.

Решение о его создании было принято в мае 1946 года. Подобрать подходящее место доверили генерал-майору Василию Вознюку. Из семи вариантов наиболее подходящим был признаны районы недалеко от Волгограда, возле села Капустин Яр в Астраханской области (которое в последствии и дало имя новому полигону) и станица Наурская Грозненской области. 3 июня 1947 года постановлением Советом Министров СССР ЦК ВКП (б) местом дислокации полигона был определен Капустин Яр. Этим же решением генерал-майору Василию Вознюку поручалось строительство полигона и он назначался его будущим начальником.

За 15 лет до полета Юрия Гагарина в космос здесь все делалось впер­вые. В октябре 1947 года состоялся пуск первой балли­стической раке­ты А-4. В июле 1951 года — пер­вый пуск раке­ты 1-РБ с живот­ными на борту. Март 1962 года ознаменовался запуском первого советского спутника «Космос», а затем еще 502 спутника этой серии ис­следовали космическое пространство. В том же году в полет пошла ракета по про­грамме «Вертикаль». Затем серия запу­сков ИСЗ проведена в сотрудничестве с другими государствами по серии «Интер­космос» — Индией, Италией, Германией, Францией, Польшей. Та­ким образом, полигон можно с полным основанием назвать первым космодро­мом не только в СССР, но и в мире.

22 июля 1951 года, за 10 лет до гага­ринского старта, на полигоне был осу­ществлен первый в мире запуск, в ко­тором в полет были отправлены соба­ки Дезик и Цыган. Так полигон «Капустин Яр» внес своей неоценимо высокий вклад в подго­товку полета в космос первого космонав­та Земли Юрия Алексеевича Гагарина. Сам первопроходец космоса на полиго­не не бывал, но память о первом кос­монавте бережно хранится в экспона­тах музея истории полигона.

Добавим, что в 2016 году полигон отметил свой юбилей — 70 лет.

Видео размещено Минобороны России