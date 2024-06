Мадрид, 12 апреля, 2017, 12:53 — ИА Регнум.



U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис

«США заявили в минувший понедельник, что ракетным ударом, нанесенным в пятницу, 7 апреля, уничтожили 20% всех сирийских ВВС. Удар — это предупреждение Башару Асаду, чтобы он больше не прибегал к химическим атакам, — торжественно чеканит слова газета. — Теперь, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, «Сирия потеряла способность поставлять и восстанавливать свое вооружение. Даже взлетно-посадочные полосы аэродрома Шайрат стали полностью непригодны к использованию».

«Пресс-секретарь Шон Спайсер предупредил, что, в случае повторения химатак сирийским правительством, возможны новые бомбардировки. Трамп настаивает, чтобы Владимир Путин прекратил поддержку Асада, этого ядовитого во всех отношениях политического деятеля. Позиция Путина бьет по имиджу главы Кремля», — акцентирует внимание читателя СМИ.

Забавно то, что свой текст El Mundo сопровождает фотографией аэродрома Шайрат из космоса, сделанной Министерством обороны РФ. На снимке отчетливо видно, что ВПП не повреждена, о чем там же на чистом английском и написано: You can see that the runway, taxiways were not damaged by the cruise missiles (Вы можете видеть, что ВПП и рулежные дорожки не были повреждены крылатыми ракетами).