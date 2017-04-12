Москва, 12 апреля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Экологическому активисту, защитнику парка на улице Живописной в Москве, Ярославу Никитенко угрожают убийством, в ночь с 11 на 12 апреля 2017 года в его подъезде появилось графитти с угрозой смерти. После заявления в полицию экологический активист обратился в ИА REGNUM.

Урозы защитнику парка на Живописной улице

«В 8:30 утра ко мне в дверь постучали соседи. Они были очень взволнованы и сказали, чтобы я посмотрел, что появилось в подъезде. Там была надпись в человеческий рост: «Заткнись на*** ИЛИ Ярослав Никитенко жил в 69 кв», Надпись была чёрного и красного цвета, была изображена могильная плита и много крестов. Она была сделана на моём этаже прямо напротив лифта. Я считаю, что это связано с моей деятельностью по защите парка на улице Живописной», — рассказал общественник.

Никитенко отметил, что увиденные в подъезде угрозы воспринял серьезно и вызвал полицию. Прибывшим на место полицейским активист объяснил, что занимается правозащитной деятельностью, и данное «творчество» связывает именно с ней. Кроме того, Никитенко подчеркнул, что сегодня же, 12 марта 2017 года, написал заявление, в котором попросил возбудить уголовные дела по статьям «угрозы убийством», «вандализм», и «терроризм». «Наряд полиции принял заявление и объяснение и сказал, что передаст его в ОВД «Щукино», и уже сегодня им займётся участковый». — уточнил он.

Рассказывая о случившемся, активист выразил надежду на то, что в ходе проверки этого инцидента полицейские просмотрят видео с камер наблюдения, и это поможет выйти на след тех, кто оставил рисунок с угрозами на стене его подъезда. Он добавил, что полицейские в ходе беседы также высказали уверенность в том, что рисунок не имеет отношения к действиям коллекторов, в практике которых такие рисунки являются одним из самых распространенных методов давления на должников: «Полицейские сказали, что когда увидели граффити, то сразу поняли, что это «не из-за долга». Когда я им объяснил, что занимаюсь общественной деятельностью в защиту парка на Живописной, им стало понятнее. В заявлении я попросил допросить представителей компании Кортрос (застройщика на Живописной) и коррупционеров из московского правительства».

В заключение Ярослав Никитенко ещё раз высказал свою убежденность в том, что угрозы связанны с его активной деятельностью по защите соснового парка на Живописной улице. «Я считаю, что эта угроза связана с тем, что я выполняю ключевую роль в движении в защиту парка Живописной, а именно занимаюсь распространением информации о нашей борьбе, поэтому угрожавшие и потребовали моего молчания. Я не собираюсь молчать, и мы продолжим борьбу. Сейчас идёт суд по Живописной, и мы объявили о митинге в ближайшее время», — заключил Никитенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идущее не первый год противостояние местных жителей и застройщика на улице Живописная 11, за последнее время получило широкую огласку. Освещение конфликта в прессе, обсуждение в Общественной палате, сбор подписей, обращения к президенту, а также неустанные жалобы граждан в природоохранную прокуратуру Москвы довели дело о незаконности проезда к стройплощадке до суда, тем самым проблематизировав и само строительство.