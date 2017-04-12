Казань, 12 апреля, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В мечети «Кул Шариф» прошло собрание религиозных деятелей и представителей научного сообщества Татарии, посвященное вопросу захоронения останков татарских ханов. Участники собрания убеждены в необходимости проведения процедуры захоронения по канонам ислама, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Kazan-kremlin.ru Мавзолей на территории Казанского кремля

«В исламе, как и в других религиях, предание человека земле является непременным условием после смерти. Мы, представители татарстанского мусульманского духовенства заинтересованы в том, чтобы процесс погребения был по канонам Ислама, ведь это наш долг перед предками», — убежден председатель Шуры аксакалов ДУМ Татарии Айрат хазрат Аюпов. Пока дата захоронения не уточняется.

К обсуждению вопроса захоронения останков в мавзолее на территории Казанского кремля планируется вернутся на следующем совещании.

ДУМ отмечает, что останки татарских ханов Махмуда и Мухаммед-Амина, скончавшихся в 1467 и 1518 году соответственно, были обнаружены группой археологов на территории Казанского кремля у подножия так называемой «падающей» башни Сююмбике в 1977 году. Необходимость захоронения останков обсуждалась неоднократно, мусульманская общественность направляла письмо главе республики Рустаму Минниханову. Но до настоящего времени этот вопрос требует государственного решения.