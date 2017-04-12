Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. На New York International Auto Show 2017 Audi представит свой новый спорткар R8 LMS GT4, сообщает портал NetCarShow.

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За основу спорткара был взят Audi R8 V10 Coupe, машины будут производится на одном конвейере. Сообщается, что спортивный вариант сохранил около 60% частей серийной машины, это произошло потому, что техрегламент европейского кубка GT4 не позволяет вносить более существенные изменения в конструкцию, соревнования считаются наименее экстремальными.

На машине установлен двигатель V10 объемом 5,2 л и мощностью около 495 л.с. Трансмиссия — семипозиционная роботизированная коробка передач S-tronic, переключение скоростей осуществляется при помощи подрулевых лепестков.

На данный момент у Audi есть еще два спортивных автомобиля, R8 LMS GT3 и RS3 LMS TCR.

Напомним, New York International Auto Show 2017 пройдет с 14 по 23 апреля 2017 года. Недавно СМИ опубликовали список самых ожидаемых автомобилей выставки, в него попал в том числе Audi TT RS 2018.