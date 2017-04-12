Демянск, Новгородская область, 12 апреля, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В посёлке Демянск Новгородской области несанкционированную свалку на одной из городских улиц местные власти ликвидировали только после обращения прокуратуры в суд. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 апреля, в пресс-службе ведомства, ранее администрация района мер по ликвидации свалки, а также по рекультивации территории не принимала.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

Ранее, 3 апреля, прокуратура потребовала ликвидировать свалку на одной из улиц в посёлке Хвойная, на которую власти района также не обращают внимания. Иск направлен в Пестовский районный суд и сейчас находится на рассмотрении.

Также прокуратура добивается сноса аварийного дома на улице Калинина в селе Мошенское, который не только разрушается, но и стал местом для свалки отходов. Исковое заявление также находится на рассмотрении в суде.

По данным управления Росприроднадзора по Новгородской области, совместно с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в марте на территории региона была выявлена 31 несанкционированная мусорная свалка. Их общая площадь превышает 4,7 тыс. кв метров.