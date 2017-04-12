Москва, 12 апреля, 2017, 12:42 — ИА Регнум. При подготовке законопроекта о реформировании тепловой энергетики ко второму чтению в Госдуме, в поправках были предусмотрены меры по снятию рисков для субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 12 апреля министр энергетики России Александр Новак на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос о контроле роста цен в результате перехода на ценообразования в тепловой энергетике по принципу «альтернативной котельной».

Пётр Иванов Котельная

«Одна из поправок снимает риски, которые возникали со стороны субъектов РФ. Речь идет о контроле муниципальными образованиями за исполнением инвестиционных программ, ответственность по которой должны нести единые теплоснабжающие организации», — заявил Новак.

«Одна из поправок в том числе касается установления долгосрочных цен на уровне ниже самой цены альтернативной котельной. Такие примеры есть и такие поправки одобрены», — добавил он.

В целом же ко второму чтению в Госдуме в законопроекте была заметно усилена роль муниципальных образований и субъектов РФ, констатировал министр.

В конечном счете применение норм этого закона будет носить добровольный характер, напомнил Новак. «Субъекты РФ, которые будут иметь желание и возможность реализации таких проектов привлечения инвестиций, будут принимать самостоятельные решения и реализовывать положения (этого закона). Это право на добровольное исполнение», — заключил он.

Законопроект, реформирующий сферу теплоснабжения в России, одобрен Госдумой в первом чтении. Законопроект предлагает отказаться от установления жестких тарифов в отрасли тепловой энергетики и фиксировать верхнюю планку цены, которая будет определяться на рыночных принципах — исходя из стоимости строительства альтернативного теплоисточника для того или иного потребителя с учетом самых современных технологий.