Ярославль, 12 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. 12 апреля на заседании Муниципального совета Ярославского муниципального района Николай Золотников избран главой администрации Ярославского муниципального района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципального совета Ярославского района Владимир Смирнов.

Nekrasovskoe.yarregion.ru Николай Золотников

За кандидатуру Николая Золотникова проголосовало 22 депутата, экс-депутата муниципального совета Ярославского района Сергея Чиркова поддержали 5 народных избранников.

Николай Золотников в 2008—2017 годах возглавлял администрацию Некрасовского муниципального района, в 2006—2008 — администрацию сельского поселения Красный Профинтерн. С 2013 года является председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области», входит в политсовет регионального отделения «Единой России».

На пост главы администрации Ярославского муниципального района Николай Золотников выдвинулся по предложению временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. До настоящего времени администрацию района возглавляла избранная в 2012 году на прямых выборах Татьяна Хохлова.