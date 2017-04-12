Москва, 12 апреля, 2017, 12:31 — ИА Регнум.



Константин Маковский. В парке. 1881

Самая главная задача, которая стоит перед партийным проектом «Парки малых городов», заключается в том, чтобы сделать города как можно более привлекательными для людей. В связи с этим «Единая Россия» запускает общественное обсуждение, чтобы собрать мнения жителей. Об этом заявил координатор партийного проекта «Парки малых городов», депутат Госдумы Владимир Панов.

«Мы видим жёсткие требования по предоставлению денег и к проводимой на местах работе. Партия должна быть тем инструментом, которая проведёт качественное обсуждение этого вопроса с людьми. Мы внесли изменения в бюджет, инициировали проект и должны обеспечить работу с жителями малых городов. Кроме того, важно принимать участие в работе межведомственной комиссии, именно там происходит «сшивка» с исполнительной властью. Там происходят уточнение параметров общественного обсуждения», — заявил Владимир Панов.

Кроме того, координатор партийного проекта обратил внимание на наличие нового тренда. Речь идет об изменении запроса избирателей на общественное пространство, что стало измерителем уровня жизни и самосознания городского жителя.

«Будет проводиться опрос населения с использованием памятки: что хотят жители видеть в своем парке. Памятка будет направлена в регионы — координаторам, которые, проведя сбор мнений, вынесут их на общественный совет. Однако опрос не отменяет встречи с населением. Уже после проведения общественных обсуждений все собранные пожелания будут транслироваться органам власти», — отметил он.

Напомним, всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов, в феврале Президиум Генсовета Партии принял решение о начале реализации 6 новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье — детям», «Школа грамотного потребителя».

Теперь проекты ориентированы на исполнение указов президента РФ, задач, которые он ставит в Посланиях Федеральному Собранию, реализацию предвыборной программы партии.