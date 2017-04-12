Лондон, 12 апреля, 2017, 12:30 — ИА Регнум.



Pixabay.com Хакерство

Процедура проведения референдума о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза не обошлась без вмешательства иностранных хакеров. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на доклад британского парламентского комитета.

Как отмечают парламентарии, для участия в голосовании британцы должны были регистрироваться на официальном сайте, однако за несколько часов до окончания процедуры сайт перестал работать. В связи с эти работа ресурса была продлена.

Предположительно, сбой в работе был вызван мощной кибератакой. По данным парламентариев, хакеры могли воспользоваться ботнетом — системой захваченных компьютеров, которые осуществили DoS-атаку, известную как «отказ в обслуживании».

В докладе указано, что предположительная атака не оказала влияния на итоги голосования по Brexit.

Издание The Guardian отмечает, что принадлежность хакеров к какой-либо стране не озвучивалась, однако было упомянуто, что Китай и Россия применяют «когнитивный подход, основанный на понимании психологии масс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум по вопросу о том, стоит ли королевству оставаться в составе ЕС. Выход из объединения поддержали 51,9% граждан. 29 марта 2017 года премьер-министр Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit.

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