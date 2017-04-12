Москва, 12 апреля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба направила обращение к фармпроизводителям, в котором просите предоставить данные по объемам реализации в 2015—2016 гг. лекарств стоимостью до 100 рублей за упаковку, сообщили в ФАС

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Мероприятие проводится в рамках исполнения поручения правительства РФ о проработке вопроса изменения методики установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП,

Данные о лекарствах необходимо внести в электронную таблицу с разделением на амбулаторный и госпитальный сегмент, направить в ФАС России на электронную почту до 14 апреля 2017 года.

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Как сообщает ИА REGNUM, ФАС проводит по поручению президента России сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах мира. Данная работа состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенных в перечень «Семь высокозатратных нозологий», анализ цен на лекарства, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и государственных программ.

В настоящий момент завершены два этапа проверок. За весь период мониторинга, по состоянию на 4 апреля 2017 года, снижено уже 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном уровне.

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