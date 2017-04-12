Москва, 12 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Государственная дума оставит на контроле ситуацию, произошедшую в городе Приозерске Ленинградской области, связанную с наездом автомобиля на ребенка и совершением в отношении него действий насильственного характера. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, комментируя ответ на парламентский запрос, полученный от Генеральной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Напомним, 9 марта 2017 года в Приозерске водитель внедорожника Владимир Бельский, недовольный поведением детей, находившихся у дороги с игрушечным «оружием», намеренно совершил наезд на 10-летнего мальчика. После этого он ударил ребенка рукой по голове, заставил встать на колени и удерживал в таком положении до приезда полицейских. Спустя несколько дней Бельский был задержан, а затем арестован судом на два месяца.

«В ответ на наш парламентский запрос мы получили информацию от Генеральной прокуратуры о том, что в отношении наездника на джипе, посчитавшего возможным гнаться за ребёнком и совершать наезд, а потом бросать мальчика на землю и удерживать, пренебрегая ценностью жизни ребёнка, возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и незаконного лишения свободы», — сообщила сегодня Ирина Яровая.

Она добавила, что на основании обращения Госдумы Генпрокуратура взяла под контроль расследование этого уголовного дела. Об окончательных результатах расследования будет сообщено парламенту.

«Государственная дума также будет держать данную ситуацию на контроле. Мы считаем, что каждый, кто посягает на безопасность ребенка и позволяет себе совершить любое насилие над малолетним, заслуживает серьезного наказания. Более того, только через общественное неравнодушие и неприятие, только через закон можно остановить вседозволенность, жестокость и хамство», — сказала Ирина Яровая.

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Как сообщалось, Бельский обвиняется по двум статьям УК РФ: «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». По каждой из статей обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.