Вашингтон, 12 апреля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Второй трейлер «Взрывной блондинки» (Atomic Blonde) опубликован в сети, ролик выложен на Youtube-канале Paramount Pictures.

Gage Skidmore Шарлиз Терон

За основу фильма взять комикс Энтони Джонстона «Самый холодный город» (The Coldest City), в нём рассказывается о событиях, происходящих перед падением Берлинской стены. Агент Секретной разведывательной службы Великобритании MИ-6 Лоррэйн Бротон собирается найти в городе убийцу своего коллеги, который работал под прикрытием. По ходу сюжета агент должна предотвратить раскрытие всей агентурной сети, поскольку у убитого при себе был список, в котором были перечислены имена всех берлинских шпионов. Напарника Лоррэйн Бротон Дэвида Персиваля сыграет Джеймс МакЭвой.

Режиссерской работой занимается Дэвид Лейтч. В фильме также примут участие такие актеры как Джон Гудмен («Трансформеры: Последний рыцарь»), Тиль Швайгер («Безбашенный Ник»), Эдди Марсан («Защитник»), София Бутелла («Стартрек: Бесконечность») и Тоби Джонс («Человек, который познал бесконечность»).

Премьера фильма в России запланирована на 3 августа 2017 года.

После того, как стартовали съемки картины «Джон Уик 2», в котором режиссурой должен был заниматься дуэт бывших каскадёров Чэда Стахелски и Дэвида Лейтча, последний принял решение покинуть проект. «Взрывная блондинка» станет первым самостоятельным кинопроектом Лейтча.