Санкт-Петербург, 12 апреля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В больнице Санкт-Петербурга в ночь на 12 апреля скончался один из тяжело раненных пассажиров метро 3 апреля, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

ИА REGNUM Трагедия 03.04.17 Помним. Скорбим

По ее словам, один из пострадавших в теракте, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в 0:35 в Военной Медицинской Академии.

Таким образом, число жертв теракта выросло до 14 человек.

Ранее СМИ сообщали, что в больнице скончался мужчина, который в момент взрыва получил множественные осколочные ранения и переломы.

Днем ранее сообщалось, что в теракте пострадали 102 человека, в том числе один ребенок. По состоянию на 11 апреля в больницах находился 51 человек.

Захоронены все 13 жертв теракта.