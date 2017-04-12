Москва, 12 апреля, 2017, 12:08 — ИА Регнум.



Program Executive Office Soldier Флаг США

Вашингтон предпринимает попытки провести через Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии, чтобы легитимизировать ракетный удар по авиабазе «Шайрат». Об этом 12 апреля заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Попытки на этом фоне протолкнуть резолюцию СБ ООН — это не более чем стремление легитимизировать удар», — сказал Рябков перед началом переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

По словам Рябкова, сегодня стоило бы рассмотреть другой вариант документа — резолюцию, осуждающую действия США, которые нарушили международное право и совершили акт агрессии. «Но поскольку такой вариант не проходит, то и говорить не о чем», — заключил дипломат.

Рябков также отметил, что линия поведения американской администрации по отношению к сирийскому конфликту остается для Москвы загадкой. Представители США на различных уровнях говорят «то о зонах безопасности, то о зонах стабильности», однако не очень понятно, что конкретно подразумевается под этим, пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители США, Великобритании и Франции внесли на рассмотрение Совбеза ООН новый проект резолюции по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. Рассмотрение документа состоится 12 апреля в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск). Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт пояснил, что пересмотренный проект резолюции по Сирии «осуждает химатаку и требует полного сотрудничества в расследовании».

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