Москва, 12 апреля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Участвовать в политике готов каждый десятый житель России (13%). 80% граждан не желают этого делать. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Российский флаг

Основной мотив отказа от участия в политической жизни — представление о том, что «политика — не для рядовых граждан» (в марте 2017 года — 30%), хотя за год уровень его поддержки и снизился (в марте 2016 года — 36%).

26% заявили, что ничего не понимают в политике, не знают, как действуют органы власти.

25% заняты своими повседневными делами, и у них нет времени заниматься этим.

По мнению 23% опрошенных, все равно ничего изменить нельзя, «плетью обуха не перешибешь», а 15% считают, что «политика — грязное дело, не хочется мараться».

На вопрос: как бы вы определили свои отношения с властью, большинство граждан РФ (61%) ответили, что живут, полагаясь только на себя, и избегают вступать в контакт с властью. 24% уверены, что их жизнь во всем зависит от власти.

Опрос проведен 31 марта — 3 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, большинство граждан одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, его рейтинг последние годы превышает 80%. Положительно оценивают деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ порядка 55−60% жителей России.