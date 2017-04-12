Брюссель, 12 апреля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Два года есть у Великобритании и ЕС, чтобы определить условия Brexit. Еврокомиссия опасается, что если стороны не смогут прийти к общим соглашениям, то Великобританию ожидает хаос, сообщает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье предупреждает, что Великобританию могут ожидать проблемы с границами, с продовольствием, особенно с поставками свежих продуктов, с серьёзными неисправностями воздушного движения и т.д.

Он указывает на то, что британцев ожидают также сложности в вопросе целостности территории, так как проевропейски настроенные шотландцы будут требовать повторного проведения референдума.

Сейчас обе стороны обсуждают выход страны из союза. По словам политических экспертов, Евросоюз пытается поставить Великобританию в очень тяжелое положение, чтобы Brexit в дальнейшем стал единственным прецедентом.

Лондон уже не рассчитывает на какие-либо процедурные упрощения, пишет редакция.

Независимо от исхода переговоров членство Великобритании в союзе прекратится 29 сентября 2019 года, спустя 46 лет и три месяца после вступления в ЕС.

Первый раунд переговоров должен начаться в мае 2017 и завершиться к концу года.