Москва, 12 апреля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Член Комитета разведки в Сенате США Адам Шиф поверил российским пранкерам Алексею Столярову и Владимиру Кузнецову, которые от имени председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия заявили, что звезды шоу-бизнеса Ксения Собчак, Ольга Бузова и Аркадий Укупник собрали «компромат» на главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает в среду, 12 апреля, Life.ru.

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Пранкеры рассказали ошеломленному сенатору, что Бузовой удалось добыть «компромат» на Трампа после конкурса «Мисс Вселенная — 2013» и передать «материалы» подруге Ксении Собчак, которая перенаправила «снимки» лично президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, сенатор узнал от пранкеров, что Укупник был российским разведчиком и встречался с экс-советником Трампа Майклом Флинном в русском кафе «Ланжерон» на Брайтон-Бич в Бруклине.

«Он (Укупник) встречался с Флинном на Брайтон-Бич в Бруклине в специальном русском кафе «Ланжерон», — рассказали пранкеры Адаму Шифу. — Они обсуждали много вещей».

Сенатор Шиф после полученной «информации» заверил пранкеров, что американская сторона готова сотрудничать с украинской разведкой.

«Мы вернёмся к вам», — сказал он.