Москва, 12 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Россия видит в переговорах с США на уровне внешнеполитических ведомств возможность понять, какова стратегия Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

Комментируя предстоящие (на момент интервью) переговоры в Москве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Захарова отметила, что поведение Вашингтона на внешнеполитическом поле зачастую непредсказуемо.

«Нам непонятно, что они будут делать в Сирии. И не только нам. Никому непонятно, что они будут делать на Ближнем Востоке, потому что ближний Восток — очень сложный регион, извините за эту банальность», — сказал она.

Аналогичная ситуация сложилась в отношении политики США в Иране, Афганистане, Ираке, в отношении Северной Кореи. Здесь стратегия Вашингтона также неясна.

По словам Захаровой, очень важно понять взгляд США на отношения с Россией. Москва должна сделать выводы, исходя из опыта российско-американских отношений.

«Поэтому как они видят развитие этих отношений, насколько они заинтересованы и какова стратегия — это тоже очень важный вопрос», — отметила она.

Напомним, переговоры Тиллерсона и Лаврова начались в Москве. Сирия, Донбасс, Северная Корея, — вот темы, которые будут обсуждаться на встрече.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон в преддверии переговоров неоднократно озвучивал позицию США по Сирии. Накануне, 11 апреля, он заявил, что Москва не должна поддерживать президента Сирии Башара Асада, если хочет дальше «играть важную роль».

В МИД РФ отметили, что не считают подобные заявления ультиматумом. Тем не менее, в Москву ездить с ультиматумами просто бессмысленно.